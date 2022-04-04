2 kesimde 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19’dan 3 can kaybı yaşanırken, 20 bin 911 test sonucunda 573 vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 818 test sonucunda 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi.
Kuzeyde son kayıplarla birlikte Covid-19’dan ölenlerin sayısı 225’e yükselirken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 7.
Pozitif vakalardan 247 kişi Lefkoşa, 129 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
Dün yapılan test sayısı: 20.911
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 573
Dün kaybedilen hasta: 3
Yapılan toplam test sayısı: 6.438.419
Toplam vaka sayısı: 87.311
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 80.088
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 7000
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 47
karantinadaki vaka sayısı: 6946
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 225
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 818 test sonucunda 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, 76 ve 87 yaşlarındaki iki kadının daha hayatını kaybetmesiyle Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 942’ye yükseldiğini belirtti.
Hastanede tedavisi süren 203 hastadan 27’sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan 8’inin ise entübe edildiği belirtildi.