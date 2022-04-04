2 kesimde 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19’dan 3 can kaybı yaşanırken, 20 bin 911 test sonucunda 573 vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 818 test sonucunda 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi.

Kuzeyde son kayıplarla birlikte Covid-19’dan ölenlerin sayısı 225’e yükselirken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 7.

Pozitif vakalardan 247 kişi Lefkoşa, 129 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 20.911

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 573

Dün kaybedilen hasta: 3

Yapılan toplam test sayısı: 6.438.419

Toplam vaka sayısı: 87.311

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 80.088

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 7000

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 47

karantinadaki vaka sayısı: 6946

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 225

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 818 test sonucunda 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, 76 ve 87 yaşlarındaki iki kadının daha hayatını kaybetmesiyle Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 942’ye yükseldiğini belirtti.

Hastanede tedavisi süren 203 hastadan 27’sinin durumunun ağır olduğu, bunlardan 8’inin ise entübe edildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 10:01