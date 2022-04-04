Limon: 2 lira

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda, erik, üzüm ve yeşil fasulye yüksek fiyatlarıyla cep yaktı.

Erik 70 lira, üzüm 65, yeşil fasulye ise 60 liradan alıcı beklerken, pazarın en uzun ürünü ise kilosu 2 lirayla limon oldu. Portakal da kilosu da 5 liradan tezgaha kondu.

Diyalog’a konuşan Pazar esnası gübre, mazot gibi üretim maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ürün fiyatlarında artış olduğunu söylerken, vatandaşlar ise pahalılıktan dolayı eskisi gibi kiloyla değil, taneyle sebze-meyve aldıklarını söyledi.

Ne dediler…?

Havana Solmaz

“Pazarda kendi yetiştirdiğim ürünleri satıyorum. Bir üretici olarak girdi maliyetleri üretimimizi çok etkiliyor.2 ay önce 200 liraya aldığım benzin şimdi 600- 700 lirayı buluyor. Benzin, gübre, ilaç fiyatları bizleri zor durumda bırakıyor. Biz de yüksek fiyatlara satmak istemiyoruz fakat girdi maliyetleri esnafın üretim yapmasını engelliyor. Geçen haftalara göre Ramazan bereketli geldi. Bu hafta fiyatlarda düşüş oldu.”

Hatice Yücedal

“Pazardaki ürünler çok güzel, hemen hemen her ürün taze fakat pahalılık nedeniyle istediklerimizi alamıyoruz. Bütçemize göre hesaplı davranmak zorundayız. Eskisi gibi kiloyla değil, taneyle ürün alıyoruz. Artık bir şey almaya, bir yere gitmeye korkuyoruz.

Benzin fiyatları aldı başını gidiyor. Eskiden bir ay kullandığım benzin için ödediğim parayı şimdi 1-2 hafta için veriyorum.”

Kadir Ertürk

“Pazarda esnafım. Hayat pahalılığı üreticileri de vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Ramazan ayının gelmesiyle insanlar daha çok kar edecek diye fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapıyorlar. İnsanlar biraz olsun elini vicdanına koymalıdır. Yetkililer denetleme yapmalı çünkü herkes kendine göre fiyat koyuyor, çok büyük bir fırsatçılık söz konusu. Maalesef ki geleceğimizi göremiyoruz artık.”

Eyüp Arap

“Her şey pahalı olduğu için artık insanlar pazara korkarak geliyorlar. Hayat pahalılığı herkes için büyük bir sıkıntı yaratıyor. 100 liralık benzinle hiçbir yere gidemiyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle fiyatlar iyice yükselmiş durumdadır. Bu insanlar nasıl geçinecek? Yetkililer bu hayat pahalılığına bir çözüm bulmalıdır.”

Zübeyde Yıldırım

“Fiyatlar Türkiye’ye kıyasla daha yüksek seyrediyor. Pazarda taze ürünler bulunuyor fakat fiyatların pahalı olması nedeniyle alamadan gittiğim oluyor. Ama yine de marketlere oranlara az da olsa biraz daha düşük fiyatlarda ürünler görebiliyoruz. Ramazanın gelmesiyle fırsatçılık olduğu için fiyatlarda artış oluyor. İnsanların alım gücü düştü.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Salatalık: 25 lira

Domates: 33 lira

Kabak: 25 lira

Bakla: 15 lira

Karnabahar: 20 lira

Mor lahana: 20 lira

Patates: 14 lira

Soğan: 8 lira

Limon: 2 lira

Elma: 12 lira

Pancar: 10 lira

Portakal: 5 lira

Mantar: 40 lira

Muz: 20 lira

Armut: 30 lira

Kivi: 25 lira

Erik: 70 lira

Üzüm: 65 lira

Hurma: 50 lira