Dualarla uğurlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Cürümleri Önleme Şubesi amiri Polis Müfettişi Serkan Bulak dün toprağa verildi. Bulak için köyü olan Çayönü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Faiz Sucuoğlu, üst düzey polis komutanları, silah arkadaşları, yakınları ve köy halkı katıldı. Törende ailesi ve yakınları henüz 49 yaşında beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Serkan Bulak için gözyaşı döktü. Çayönü köyü sakinleri “Altın kalpli çok değerli bir insanı kaybettik, köye hizmetleri asla unutulmayacak” diyerek üzüntülerini dile getirdi. Serkan Bulak’ın cenazesi, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazına müteakip, dualar ve gözyaşları arasında Çayönü Kabristanlığı’nda toprağa verildi.