Tümü tedavi altında

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu üzerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 67 yaşındaki Nasim Saleemi’nin durumunun ağır olduğu açıklandı. Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 12. 30 sıralarında yönetimindeki GB 898 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden İhsan Yazıcı, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı neticesinde yolun sağına geçti.

Sürücü, bu esnada karşı istikametten gelmekte Mohammad Ashfag Saleemi yönetimindeki ZUB 837 plakalı kiralık araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu GB 898 plakalı araç sürücüsü İhsan Yazıcı, ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag Seleemi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Saira Mufti (K-34), Soraya Mufti, (K-6), Fazl Mufti (E-2) hafif ve Nasim Saleemi (K-67) yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, Nasim Saleemi’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.