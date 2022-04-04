Büyük hesaplaşma

Suna ERDEN

Lefkoşa'da meydana gelen olayda Arnold Kipsang Rop'un kaldığı yurt odasını basan 3 kişi

terör estirdi.

Zanlılar önce Rop’u darp etti, ardından sırtından bıçakladı ve cep telefonu aldı.

Daha sonra Rop’u döve döve yurttan çıkaran 3 zanlı, kiralık araca bindirerek başka bir yere götürdü ve tekme tokat darp etti. Olayın ardından yurt odasını basan 3 kişiden biri olan Stephen Itor Odey ile suçla bağlantılı İdrissa Adamu tutuklandı. Zanlıların Rop’u, İdrissa Adamu’ya ait bilgisayarı çaldığı gerekçesiyle darp ettiği ve bıçakladığı açıklandı.

Bu arada polis, Rop’u da hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Soruşturma sürerken İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey dün mahkemeye çıkarıldı.

Önce darp sonra bıçak

Duruşmada olayı aktaran polis, Stephen Itor Odey ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahsın, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde İdrissa Adamu'ya ait dizüstü bilgisayarı çaldığı gerekçesiyle Arnold Kipsang Rop'u darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Rop'a yumruk ve tekme atmak attıklarını, bu esnada Stephen Itor Odey’in üzerindeki bıçağı sırtına sapladığını açıkladı. Polis, zanlıların Rop'un Samsung marka cep telefonunu aldıklarını da belirtti.

Zanlıların daha sonra Rop'u zorla ve darp ederek yurt binası dışarısına çıkardıklarını, Idrissa Adamu’nun kullanımında bulunan kiralık araca bindirerek Hamitköy’e götürdüklerini, burada da ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine önceki gün İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey’in tutuklandığını söyledi.

Polis, Arnold Kipsang Rop'un da hırsızlık suçundan tutuklandığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 kişi olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.