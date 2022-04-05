Ukrayna için diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel konular gündeme geldi

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin ilk toplantısının Haziran ayında Ankara’da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksandar Vucic’i Sırbistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost Sırbistan halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini; sorumlu liderler olarak yapıcı mesajlar vermeyi sürdürmeleri, bu zor dönemde bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamaları gerektiğini dile getirdi.