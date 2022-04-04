Suç patlaması

Ömer KADİROĞLU

Girne, Güzelyurt ve İskele’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında bin 580 araç kontrol edildi. Neredeyse her 5 araç sürücüsünden biri hakkında ileri işlem yapılırken; suçların genellikle alkol, sürat ve evrak eksiklerinden kaynaklandığı görüldü.

Diyalog muhabirinin adım adım izlediği ve dün sabah 02.00’ye kadar devam eden denetimler sırasında ön ve yan camları siyah filmle kaplı araçların sürücüleri hakkında da işlem yapıldı. Ayrıca camlardaki filmler polisin huzurunda sökülüp atıldı.

5 saatte 264 sürücü tespit edildi

Polis ekipleri, Girne, Güzelyurt ve İskele’de 5 saat süren asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler önceki gece saat 22.00 ile dün sabah 02.00 arasında gerçekleştirdiği kontrollerde bin 580 aracı denetlendi. Araçların bagajları, içleri didik didik arandı. Polis, ayrıca araç camlarına film takan sürücüleri de tespit etti. Polis, trafik suçu işleyen 264 sürücü hakkında işlem yaptı. Ayrıca 21 araç da trafikten men edildi. Denetimler kapsamında 3 ilçede de kafeler, barlar, kahvehaneler, restoranlar, gece kulüpleri, pansiyonlar, halkın yoğun olduğu bölgeler, bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler de kontrol edildi.

3 ilçede sıkı kontrol

Polisten yapılan açıklamaya göre; Girne’de 720 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 15 araç trafikten men edildi. Güzelyurt’ta da kontrol edilen bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte ise 580 araç kontrol edildi, 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı da 6 araç trafikten men edildi.

İskele’de de kontrol edilen kumarhaneler ve eğlence mekânlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte, 280 araç kontrol edildi, 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.