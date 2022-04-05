Merit Park'ta unutulmaz gece

Orta Doğu ülkelerinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Suriyeli ünlü şarkıcı George Wassouf, Merit Park Hotel’de sevenleriyle buluştu. Orta Doğu’lu turistlere özel olarak düzenlenen gecede sahne alan George Wassouf, yaklaşık 700 hayranına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Sahnede en sevilen şarkılarını seslendiren George Wassouf, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kuzey Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluşmaktan son derece memnun olduğunu belirten George Wassouf, kendine ait klasikleşmiş şarkılarını seslendirerek izleyenleri coşturdu.

Özellikle yaşadığı Lübnan’da hayranları tarafından “Sultan el-Tarab” (Müziğin Sultanı) olarak anılan George Wassouf, seslendirdiği hareketli ve duygusal parçalarla kendisine eşlik eden hayranlarına hem romantizmi hem de coşkuyu bir arada yaşattı. Duygusal parçalarda Wassouf’a sesleriyle eşik eden hayranları, hareketli parçalarda bol bol dans etmeyi ihmal etmediler.