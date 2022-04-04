Baykuş’un durumu kritik

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında Bekir Baykuş ağır yaralandı.

Baykuş’un orta refüjden aniden yola atıldığı, bu esnada Abdelrahman M. Abdelrahman’ın yönetimindeki araçla yayaya çarptığı açıklandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Baykuş’un kaburgaları ile sağ elinin kırıldığı belirtilirken, sürücü Abdelrahman gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada sürücünün dikkatsiz ve süratli olduğu, Bekir Baykuş’un ise hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Aniden yola çıktı

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki gece saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi.

Polis, Bedreddin Demirel Caddesi’nde SL 344 plakalı salon aracıyla süratli ve dikkatsizce seyreden zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman’ın refüjden ani olarak yola giriş yapan Bekir Baykuş’a çarptığını anlattı.

Polis memuru, Bekir Baykuş’un Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, kaburgaları ile sağ elinin kırıldığını ve hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ifade ederek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlı hakkında talep edilen 2 günlük tutukluluk süresini onayladı.