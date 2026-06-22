2 sürücü tutuklandı

Polisin ülke genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı trafik denetimlerinde binlerce sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 300’ü aşkın sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 53 araç trafikten men edilirken, iki sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 580 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 354 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

En çok işlenen suç sürat

Denetimlerde en fazla karşılaşılan trafik suçu yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmak oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 86 sürücünün sürat yaptığı tespit edilerek rapor edildi. Bunun yanı sıra 37 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 17 sürücünün ise alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği belirlendi.

Trafik ışıklarına uymadığı tespit edilen 16 sürücü hakkında da işlem yapılırken, 14 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı saptandı. Denetimlerde ayrıca 13 sürücünün sigortasız, 13 sürücünün ise muayenesiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Sürüş esnasında cep telefonu kullandığı belirlenen 6 sürücü rapor edilirken, 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi. İki sürücünün polisin dur emrine uymadığı belirlenirken, bir sürücü de tehlikeli sürüş yapmak suçundan rapor edildi.

Öte yandan, yapılan denetimlerde çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 146 sürücü hakkında da farklı ihlallerden yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucunda toplam 53 araç trafikten men edilirken, işledikleri trafik suçları nedeniyle iki sürücü tutuklandı. Polis, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

