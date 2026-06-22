Taleplerini dinledi

Halkın Partisi (HP) dün Girne çarşısını ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, Genel Başkan Kudret Özersay, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, bazı MYK üyeleri ve Parti Meclisi üyeleri yer aldı.

Ziyaret bağlamında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, partisine ilginin yönelik ilginin arttığını söyledi.

“Halkın Partisi halkın teveccühü ile yakaladığı bu ivmeyle daha da motive olarak ve daha da fazla çalışarak sandıktan güçlü şekilde çıkacaktır, buna gerçekten inanıyoruz ve sokakta da bunu görüyoruz.” diyen Özersay, sokağın nabzının kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.

Halkın Partisi her zaman dışarda ve halkın arasında

HP Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal ise son üç yıldır Halkın Partisi’nin sadece seçim günü değil her zaman dışarıda ve halkın arasında olduğunu belirterek, son bir haftada Girne açık pazarı, Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesindeki esnafı ve bugün de Girne çarşı esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettiklerini kaydetti.

Halkın Partisi olarak hem vatandaşın hem de esnafın sesi olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Anibal, bugün ayrıca taksicilik yapan esnafın sorunlarını da taksicilerle birlikte ele alma imkanı bulduklarını belirtti.

