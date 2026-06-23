Son durum ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pezeşkiyan ile görülmesinde Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti.

Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti

Ayrıca Erdoğan müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini özellikle enerji, savunma, sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca Zeydi'yi istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında dün İsviçre'de ilk oturumu gerçekleştirilen barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.

