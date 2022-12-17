Aziz’in durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sokak ortasında Aziz Canlı’yı karnından ve bacağından bıçaklayan Ali Tuna hakkındaki soruşturma sürüyor.

Aziz Canlı’yı bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Bıçaklı saldırı sonrasında Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Aziz Canlı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Baykan Mahallesi’nde herkesin gözü önünde bıçaklanan Canlı’nın saldırgan Ali Tuna’nın eşinin patronunu olduğu belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, 13 Aralık 2022 tarihinde, saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda zanlının, kıskançlık yüzünden tartıştığı, eşinin patronu Aziz Canlı’yı 2 kez karın bölgesinden ve bir kez de bacak bölgesinden bıçaklandığını ifade etti. Polis, karnına 38 santimlik bıçak sokulan Canlı’nın bağırsaklarında zedelenme oluştuğunu söyledi.

İfadeler alınıyor

Polis memuru, Aziz Canlı’nın Gazimağusa Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesi olduğunu bildirdi. Zanlının, 14 Aralık’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan polis memuru Emin Özbilen, bu süre zarfında ifadeler aldıklarını söyledi. Alınacak olan başka ifadeler de bulunduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.