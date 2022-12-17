10 bin lira ödedi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren temizlik ve gıda ürünleri satan bir firmada tahsilatçı olarak çalıştığı dönemde hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Bulut Alev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 27 günde şirket adına tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı çaldığı belirtildi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ederken, parayı harcadığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan zanlı Bulut Alev’in 9 Kasım 2022- 6 Aralık 2022 tarihleri arasında iş yeri adına tahsil ettiği ve 18 faturanın karşılığı olan 87 bin 941 TL parayı çalmakla suçlandığını söyledi. Polis, iş yerinden yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının sorgusunda çaldığı parayı harcadığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı 100 bin liralık kefalet senedi ve 10 bin TL nakit teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

