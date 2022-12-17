Balistik sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 2 adet 9 mm çapında tabanca ile yakalanan Öner Denizsev, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucu maddenin analize, tabancaların ise parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiği, sonuçların beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, aldıkları ihbar ışığında, 15 Aralık’ta sabah 00.40’ta, zanlı Öner Denizsev’in ikametgahına baskın yaptıkların söyledi. Enginer, zanlının polisi fark ederek ev içerisinde uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalışması üzerine kapının makul güç kullanılarak açılarak eve girildiğini anımsattı. Polis, evde yapılan arama sonucunda, mutfak penceresi iç kısmında, 51 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile yine mutfakta bir çanta içerisinde 2 adet tabanca ve bir adet canlı mermi bulunduğunu bildirdi.

Uyuşturucu maddenin analize, tabancaların ise parmak izi incelemesi ile balistik incelemeye henüz yeni gönderildiğini ve sonuç beklendiğini belirten polis, gelecek sonuçlara göre soruşturmanın seyrinin değişebileceğine dikkat çekti ve mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.