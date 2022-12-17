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Başını belaya soktu

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Cinsel organını gösteren çıplan bir fotoğrafı Facebook’tan bir kadına gönderen Mustafa Uzunkaya tutuksuz yargılanacak

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Başını belaya soktu

Facebook’ta bir kadına müstehcen fotoğraflarını gönderen Mustafa Uzunkaya şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi. 
Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mustafa Uzunkaya’nın önceki gün Facebook isimli programdan bir kadına, erkeklik organının da görüldüğü yatakta çektiği çıplak fotoğrafını gönderdiğini belirtti. Polis, zanlının şikayet üzerine cinsel taciz suçundan tutuklandığını belirtti. 
Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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