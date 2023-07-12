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30 gün direnebildi

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Düğünde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan hayatını kaybetti

30 gün direnebildi
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Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu'nda, 11 Haziran pazar günü, bir otelde, ailesiyle birlikte düğün davetlisi olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, dün sabah hayatını kaybetti. Minik Zehra’nın dans pistinde oynarken fenalaştığı öğrenildi. 
 Kozanköy sakini Zehra’nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. GAU The International American Elemantary School öğrencisi Zehra Vuruşan'ın cenazesi dün öğle namazından sonra Kozanköy Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. 

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