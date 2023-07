İki kişi kefil oldu

Güzelyurt’ta bir süpermarketin park alanında şüpheli görülen araçta yapılan aramada ele geçirilen 56 adet yeşil reçeteye tabi hapla ilgili soruşturma tamamlandı. Tasarrufunda hap bulunan araç sürücüsü Ahmet Özkan ile suçla bağlantılı tutuklanan Eren Can Aslan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Duruşmada olguları aktaran polis, 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.45 sıralarında Güzelyurt'ta bir süper marketin park alanı içerisinde şüpheli görülen zanlı Ahmet Özkan'ın sorumluluğundaki JK 813 plakalı araçta Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın torpido gözü içerisinde 56 adet yeşil reçeteye tabi hap tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde hapları aynı gün Güzelyurt'ta sakin zanlı Eren Can Aslan'dan 700 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, bu ifade üzerine Aslan’ında tespit edilerek tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis, her iki zanlının ikametgahında arama yapıldığını ancak kanunsuz birşeye rastlanmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların hafta sonu mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar için birer kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.