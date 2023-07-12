Yolcu sayısı 73 bin

Ercan Havalimanı, 27 Haziran – 2 Temmuz tarihlerini kapsayan 6 günlük Kurban Bayramı döneminde toplam 495 uçağa ve 73 bin 156 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, havaalanında azami yoğunluk 2 Temmuz Pazar günü yaşandı. 2 Temmuz, 91 uçak ve 13 bin 525 yolcu ile en fazla uçak ve yolcuya hizmet verilen gün oldu.

Ercan Havalimanı’nın 6 günlük Kurban Bayramı süresince yolcu ve uçak trafiği verilerine göre, 247 uçak geldi, 248 uçak gitti; 33 bin 363 yolcu geldi, 39 bin 793 yolcu gitti.

Ercan Havalimanı’nda arife günü olan 27 Haziran’da başlayan hareketlilik özellikle bayramın birinci günü artarak devam etti.

Ercan Havalimanı, 27 Haziran’da toplam 74 uçak ve 11 bin 553 yolcuya; 28 Haziran’da 86 uçak ve 11 bin 952 yolcuya; 29 Haziran’da 84 uçak ve 12 bin 888 yolcuya; 30 Haziran’da 85 uçak ve 12 bin 826 yolcuya, 1 Temmuz’da 75 uçak ve 10 bin 412 yolcuya; 2 Temmuz’da ise 91 uçak ve 13 bin 525 yolcuya hizmet verdi.