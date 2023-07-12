İlyas’ın vukuatı çok

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde 26 Haziran 2023 tarihinde dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaparak, Özkan Bişmiş’in ağır yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçtıktan 13 gün sonra yakalanan İlyas Hıdır dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mermi, kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı askıda davası olan zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55 sıralarında Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesinde EY 310 plakalı salon araçla seyrederken, kavşağa geldiğinde anayoldaki diğer araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsiz bir şekilde sola döndüğünü söyledi.

Polis, Hıdır’ın kullanımındaki aracın o esnada güney istikametine doğru seyreden Gönyeli'de sakin Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon araca çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı aracın, o esnada karşı istikamette gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına, çarparak durduğunu belirtti.

Polis memuru, EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın olay yerinden kaçtığını, kaza sonucu JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahade altına alındığını ve halen hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Olay yerinden kaçan İlyas Hıdır’ın, 8 Temmuz 2023 tarihinde yapılan operasyonla saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis, zanlı hakkında yapılan ilk araştırmada ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirlediklerini açıkladı.

Suç dosyası kabarık

Polis memuru, zanlı İlyas Hıdır’ın ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde, ithali yasak kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı tutuklandığını, bu suçlardan Girne’de teminata bağlandığını ancak teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-i vücut ta bulunması gerekirken mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işlediğini belirtti. Polis ayrıca zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde süratli araç kullanma suçundan dolayıda Boğaz Karakolu tarafından bin 356 TL ceza kesildiğini ve zanlının kabul ederek ödediğininde raporlarda mevcut olduğunu aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, kaza sonucu yaralanan Özkan Bişmiş’in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.