‘2021 umut yılı olsun’

Geride bıraktığımız 2020 yılı Coronavirüs nedeniyle hem ekonomik hem de sosyal açıdan kötü geçerken, umutlarını 2021’e bağlayan vatandaşlar, salgınla mücadele ve diğer sorunlarla ilgili etkin bir adım atılmasını bekliyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Coronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başladığını ancak yetersiz olduğunu ifade ederek, herkesin en kısa sürede aşılanması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar, ekonominin düzelmesi için ise turizm ve yükseköğrenimin canlandırılması gerektiğini ifade etti. Diğer sektörler için de etkin adımlar atılmasını isteyen vatandaşlar, “Ülke genelinde herkes aşılanırsa, aşı kartıyla turizm başlatılırsa, öğrencilerin gelmesi için tüm tedbirler alınırsa o zaman toparlanabiliriz. Aksi takdirde 2021 de sağlık ve ekonomik açıdan kayıp bir yıl olur” dedi. Vatandaşlar, aksi halde 2021’in de çok kötü geçeceğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Birsen Cambaz

“Salgın nedeniyle kabus dolu bir yılı geride bıraktık. 2021’in ilk ayını da bitirmek üzereyiz. Ocak ayında aşılama başladı. Bu umut verici bir adımdır. Ülkedeki herkes aşılanırsa o zaman salgın riski oldukça düşer. Aşılamadan sonra ise turizm ve yükseköğrenim ele alınmalıdır. Mesele Güney Kıbrıs aşı kartıyla turizm atağına geçmeyi hedefliyor. Biz de aşı yaptırmış olanlara yönelik turizm başlatabiliriz. Yükseköğrenim için de bu geçerli. Eğer başarabilirsek o zaman ülkenin can damarı olan turizm ve yükseköğrenim ayağa kaldırılabilir. Hükümetin küçük esnaf için de önlemler alması gerekiyor. Umarız 2021 yılı sağlık ve ekonomik açıdan kayıp bir yıl olmaz.”

Eren Bağrıyanık

“Çin’de başlayan, buralara kadar gelen bir virüs hayatımızı alt üst etti. Dengemizi değiştirdi. Ekonomimiz çöktü. Alışık olmadığımız yaşam tarzına geçmek zorunda kaldı. Ama umarım sonu gelir. Umarım 2021 yılında salgını yenip, dağılan hayatımızı toparlarız. Bu konuda devletimize önemli görevler düşüyor. Öncelikle ülkedeki herkesin aşılanmasını sağlamalılar. Ondan sonra da dibe vurmuş sektörleri ayağa kaldırmak için etkin programlar yapmalılar. Umarız 2021 yılı bitmeden sorunlarımızı çözeriz.”

Nevcihan Acar

“Sağlık en önemli şey ama ekonomi de şah damarıdır. Ekonomi olmadan sağlık, sağlık olmadan ekonomi olmaz. Bir biriyle bağlantılıdır. Yapmamız gereken en önemli şey salgına karşı mücadelemizi artırmak ve ekonomiyi canlandırmaktır. Salgınla mücadele için ise aşılama hayati önem taşımaktadır.”

Adil Akpınar

“Ülke genelinde herkes aşılanırsa, aşı kartıyla turizm başlatılırsa, öğrencilerin gelmesi için tüm tedbirler alınırsa o zaman toparlanabiliriz. Gerekeni yapmazsak 2021 yılı da 2020 gibi salgınla, endişeyle, ekonomik sıkıntılarla bitecek. Ben 2021’de sağlık, ekonomik açıdan iyiye gitmemizi istiyorum. Umarım yetkililer aşılama başta olmak üzere diğer konularda gerekli adımları atarlar.”

Selma Alibaş

“Corona nedeniyle birçok olumsuzluk yaşandı ancak tek sorun bu değil. Birkaç günde iki gencimizi trafiğe kurban verdik. İnsanlar kalp krizi geçirip ölüyor. Üstelik bazılarının da yaşı çok genç… Yaşadığımız kötü tecrübelerden ders almalıyız. Ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Mesele Corona’yla mücadele için aşı mı gerekiyor, herkesi aşılamalıyız. Trafikte canlar mı gidiyor, oturup nedenlerini bulup önlem almalıyız. Ancak ne yazık ki sorunlara çare bulmak yerine geçici çözümler peşinde koşuyoruz.”

Hasan Engin

“Ülkemizde birçok dert var; trafik kazaları mı desek, çöken ekonomi mi desek, Coronavirüs mü desek bilemedim. Coronavirüs tüm dünyayı etkiledi, bizi de vurdu. Şimdi tüm dünya hızlı bir şekilde aşılama çalışmasına başladı. Bizde ise sağlık çalışanları ve yaşlı bireyler aşılandı. Orta yaşlıklar ve gençler aşılanmak için bekliyor. Daha ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyorum. Herkesin en kısa zamanda aşılanması lazım. Eğer herkese aşı yapılırsa o zaman salgınla mücadeleyi kazanma şansımız artar. İş yaşamı hareketleneceği için de ekonomi düzelir.”

Taner Samancıoğlu

“2020 yılı benim için iyi bir yıl olmadı. Eminim ki salgın nedeniyle kimse için iyi bir yıl olmamıştır. Covid nedeniyle insanların yakınlaşması ve istediği yere gitmesi ayrıca ailesinden uzak kısacası kısıtlı bir yıl oldu. 2021 yılının da böyle olmasını istemiyorum. Aşı çıktı madem herkese yapmalılar. O zaman herkes rahat rahat işlerine gidebilir. Hayat daha kolay hale gelir. Ekonomi canlanır. Eğer bir de aşı yaptırmış olanlara yönelik turizmi açarsa o zaman ülke ekonomisi iyileşmeye başlar. Ocak ayı bitti, geriye 11 ay kaldı. Elimizi çabuk tutmamız lazım. 2021’i de salgınla kötü ekonomiyle bitirmeyelim.”

Gülcan Nasıroğlu

“2021 yılına girerken büyük umutlarım vardı. Halen kaybetmiş değilim ancak salgının devam ediyor olması, ülkede aşı çalışmalarının yavaş ilerlemesi beni üzüyor. Bu yılın da geçen yıl gibi sektörlerin kapalı olduğu, eğitimin durduğu bir yıl olmasını istemiyorum.”

Hıvsiye Acaroğlu

“Kuzey Kıbrıs’taki insan sayısı 400 bini bulmuyor. Küçük bir ülkeyiz, istersek herkesi çok kısa sürede aşılayabilir. Ama aşı tedariki gerekiyor. Yetkililer bu konuda daha çok uğraş vermeli. En kısa sürede herkesi aşılayalım ki normal hayatımıza geri dönebilelim. Yoksa elimizi çabuk tutmazsak 2021 de kayıp bir yıl olacak.”

Emel Şener

“Virüs ilk çıktığında bir kapalılık dönemi yaşandı, herkesin az çok birikmişi vardı ama onu da harcadı. Şimdi gerçekten herkesin bütçeyi erimiş durumda. Evet, salgın tüm dünyayı vurdu ama şimdi aşı bulundu. Madem aşılama koruyuculuk sağlayacak, o zaman bir nebze olsun normal hayatımıza dönebiliriz. Tek yapmamız gereken şey elimizden ne geliyorsa yapıp, aşı tedarik edip, herkesi aşılamaktır. O zaman ekonomik ve diğer sorunlarla da ilgilenebiliriz.”

Ülker Alasya

“Ülkemizde birçok sorun var; işsizlik, trafikte ölümler, bozuk yollar… Ama şimdi tek gündemimiz Coronavirüs. Virüsü yenmeden ne ekonomimizi ne de sosyal yaşamımızı düzene sokamayacağız. Demek ki elimizi çabuk tutup, aşılama çalışmalarını en kısa sürede bitirmeliyiz. Sonra turizmde, yükseköğrenimde yaşanan diğer sorunları ele alabiliriz.”