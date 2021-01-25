Rağbet azaldı satışlar düştü

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali alanına kurulan açık pazarda dün sakinlik vardı. Eski yoğun günlerini özleyen Pazar esnafı, ürün fiyatlarının uygun olduğunu ancak bekledikleri satışı yapamadıklarını ifade etti. Esnaf, işlerinin güç geçtikçe kötüye gittiğini, bunun üretime de yansıdığını söyledi.

Diyalog’a konuşan esnaf, 3 kilo patatesi 10 liraya sattıklarını ancak yine de rağbetin azaldığını söyledi. Salgından dolayı insanların pazar yerine gelmeye korktuğunu ifade eden esnaf, bazılarının da ekonomik dar boğazdan dolayı uğramadığını dile getirdi.

“Eski yoğun günlerimizi özlüyoruz” diyen esnaf, öğrenci sayısının azaldığını, ülkeye turist gelmediğini ve çalışan kesimden birçok kişinin gittiğini belirterek, bunun satışlarına yansıdığını söyledi. Esnaf, “Gelen oluyor ama çoğu bakıp doğru düzgün bir şey almadan gidiyor” dedi.

Esnaf, girdi maliyetlerinin arttığını ancak artış yapmamaya çalıştıklarını söylerken, pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;

Domates: 3 TL

Ispanak: 2 TL

Marul: 2 TL

Beyaz Lahana: Tanesi 4 TL

Kolakas: 3 TL

Soğan: 4 TL

Salatalık: 10 TL

Kabak: 7 TL

Nar: 5 TL

Patates: 3 kilo 10 TL

Patlıcan: 7 TL

Mandalina: 2,5-4 TL

Limon: 3, 5 TL

Biber: 8 TL

Kivi: 15 TL

Armut: 10 TL

Ayva: 10 TL

Havuç: 4 TL

Avokado: 10 TL

Muz: 7,5 TL

Elma: 7 TL

Hurma: 15 TL.