238’i sürat suçu

Ömer KADİROĞLU

Girne, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Toplam 3 bin 10 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 679 sürücü ceza aldı; 48 araç ise trafikten men edildi. Ceza alan sürücülerin 238'si süratten yazıldı.

Eş zamanlı asayiş denetimlerinde ise 7 kişi tutuklandı, 21 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 17-18 Ocak 20.00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa'da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Toplam bin 675 kişinin kontrol edildiği trafik denetimleri sonucunda ise 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor; 13 araç ise trafikten men edildi.

Yazılan sürücülerin 74’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

İskele’deki denetimlerde ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

İskele'de 26 aracın trafiğe çıkışı yasalandı

İskele'de bin 75 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı, 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmaktan yazıldı.

Girne’de 36 sürücü süratten rapor edildi

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 860 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 77 araç sürücüsü rapor edildi. Yapılan kontrollerde 36 sürücü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i 5000 KG ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanması, 2'si A işletme iznine uymamak ve 26’sı diğer suçlardan rapor edildi. Kontrollerde 9 araç ise trafikten men edildi.