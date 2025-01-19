‘Mutsuz son’

Kuzey Kıbrıs’a bir haftalığına tatile gelen Hikmet Güney, Lefkoşa’daki bir otelin SPA bölümünde kendisine masaj yapan kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul’a dönmek üzere gittiği Ercan Havalimanında yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Duruşmanın ardından zanlı, yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 16 Ocak saat 16.50 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kendisine masaj yapan terapist kadına cinsel organını göstererek, cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 17.45 sıralarında ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havalimanında tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

