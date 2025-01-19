Diğerleri ucuz kurtuldu

Ömer KADİROĞLU

Girne Belediyesi ekipleri, sabaha karşı çöp toplamak için kamyonu yol kenarına park etti. Bir çalışan çöp kamyonun arka kısmında, diğer iki çalışan ise çöp kutularının yanında olduğu sırada alkollü bir sürücü yoldan çıktı, üzerlerine doğru savruldu.

Çöp kutularına ve kamyona çarpan sürücü Girne Belediyesi çalışanı Mustafa Tosun’un yaralanmasına neden oldu. Diğer 2 çalışan hızlıca kenara çekilerek, kazayı ucuz atlattı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü Ali Sağnak’ın 139 miligram alkollü olduğu tespit edildi. Sağnak aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre; kaza dün sabah saat 03.00 sıralarında, Girne Cumhuriyet Sokak’ta meydana geldi.

Ali Sağanak yönetimindeki JH 044 plakalı solan araç ile batı istikametine doğru seyrederken yolun solunda park halinde bulunan Girne Belediyesi’ne ait LD 914 plakalı çöp kamyonuna ve arka 2 çöp bidonuna çarptı.

Kaza sonucu kamyonunun arkasında bulunan Mustafa Tosun (E-45) yaralanarak, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tosun, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaza anında 130 miligram alkollü olduğu tespit edilen JH 044 plakalı araç sürücüsü Ali Sağnak aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

2 kaza, 2 yaralı

Alkollü sürücüler Gazimağusa’da da iki ayrı kazaya neden oldu.

Gazimağusa’da önceki akşam saat 16.30 sırlarında Büyük Sanayi Bölgesi’nde Faruk Yüzer (E-43), 83 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TLN 472 plakalı tır araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken, park halinde bulunan Halen Çağlar Özerman (K-39) sorumluluğundaki ZB 411 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, Faruk Yüzer aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı. Yine Gazimağusa’da dün sabah saat 00. 30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı’nda Elif Şendur (K-23), 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PB 392 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken Cyprus Sporting bet önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç yol kenarında bulunan çevre tellerine çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Elif Şendur ve araçtaki yolcu Eylül Şahin (K-21), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.