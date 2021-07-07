25 yıl oldu

Yenidüzen yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı, ölümünün 25. yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma Törenine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekili ve bürokratların yanı sıra Adalı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Yenidüzen Gazetesi ve Kutlu Adalı Vakfı'nın organize ettiği anma töreninde, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Bu memleket Bizim Platformu adına Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı konuşma yaptı.

Törende ilk olarak, ülke için hayatını kaybeden tüm aydınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, yine katledilen bir aydını anmak için geldiklerini belirterek, “Yine düşlerimizi umutlarımızı ama öfkemizi de dile getirmek için geldik” dedi.

Bu memleket Bizim Platformu adına konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, düşünce ve ifade özgürlüğünün kendileri açısından son derece önemli ve vazgeçilemez bir hak olduğunu ve bunu savunmaya devam edeceklerini belirtti.

İlkay Adalı şiir okudu

Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı da şiir okuyarak törene gelenlere teşekkür etti.

Bu arada, Birleşik Kıbrıs Partisi açıklama yaparak, Kutlu Adalı’nın mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, BKP Genel Başkan İzzet İzcan başkanlığında, parti Genel Sekreteri Salih Sonüstün ve beraberindeki parti yetkilileri, Kutlu Adalı’nın mezarına karanfiller bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Sonüstün, Kutlu Adalı ve diğer demokrasi şehitlerinin katledilmelerinin demokrasi ve özgürlük mücadelesini engelleyemeyeceğini belirtti.

Polise siyah çelenk

Öte yandan Bu Memleket Bizim Platformu, gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın 25’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, genel müdürlük giriş kapısına “Susmayacağız” yazılı siyah çelenk bıraktı.

Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklamaları Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir ve Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı yaptı.

Açıklamalar sırasında “Susmadık, Susmayacağız” yazılı bir de pankart açıldı. Etkinliğe bazı sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.