KKTC’de çığır açacak 

Hurşide BAYBORA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç dün Başbakan Saner ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından kabul edildi.

Kabullerde konuşan Koç, Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşümde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Koş ve heyetine eşlik etti.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye’nin dijital dönüşümü ve e-devletten sorumlu olduklarını dile getiren Koç, Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşümde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Yakın zamanda veri merkezinin ve e-devletin açılışı ile altyapıların iyileştirilmesi konusunda projelerin gerçekleştirileceğini dile getiren Koç, teknik çalışmalar için geldiklerini söyledi. Koç, “İnşallah çok verimli toplantılar gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

Saner: E-devlet binasının temeli atılacak

Başbakan Ersan Saner de, e-devletin artık dünyadaki tüm ülkelerin en önemli veya üzerinde en çok uğraş verdikleri konuların başında geldiğini belirtti.

Gelişen ve değişen dünya koşullarının, teknolojideki ciddi ilerlemelerin artık çağın farklı boyut kazanmasına ve başka bir noktaya evirilmesine imkan verdiğini dile getiren Saner, kendilerinin de bu konularda çok uzun zamandan beri birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2012 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde her eve fiber optik kablo projesi başlattıklarını anlatan Saner bu proje gerçekleştiği takdirde halka daha kolay hizmet verilmesi ve çağın gerektirdiklerini yerine getirme noktasında artı bir değer katacağını kaydetti.

Saner, bilgi ve tecrübe paylamasının önemini çok iyi bildiğinden bunu çok önemsediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

Canaltay: Hedefte fiber optik altyapı ve e-devlet var

Bakan Canaltay, Büyükelçi Başçeri’nin eşlik ettiği Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede KKTC’de dijital dönüşüm ve e-devlet konuları görüşüldü.

Kabulde, Bakan Canaltay ile Taha Koç baş başa görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Heyetler arası toplantıda KKTC’deki dijital dönüşüm projeleri, fiber optik altyapı ve e-devlet uygulamasının KKTC’de yürürlüğe konması konuları ele alındı.

Canaltay, dijital dönüşümün yanı sıra e-devlet kapısının açılması için 20 Temmuz’a kadar Bakanlık olarak çalışmalara hız vereceklerini belirterek “Hedefimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle internette kalite ve bilgi akışının hızlanmasına olanak sağlayacak fiber optik altyapıyı ve yaşamı kolaylaştıracak e-devlet uygulamalarını bir an önce halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi.