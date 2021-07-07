Bazı ameliyatlar ertelendi

Ömer KADİROĞLU

Girne Akçiçek Hastanesinde görev yapan Genel Cerrah Seral Çağman, pansuman yaptığı bir hastanın Coronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya girdi.

Seral Çağman’ın yapacağı ameliyatlar bir hafta süreyle ertelendi.

Söz konusu hastaya üç kez pansuman yapan Dr. Çağman’ın kendini izole ettiği, ilk testini yaptırdığını ve ikinci testini yaptırana kadar ameliyatlara girmeyeceği belirtildi.

Diyalog’a açıklama yapan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Süha Akpınar acil olmadığı ve bekletilme şansı olduğu için Genel Cerrahın yapacağı ameliyatların ertelendiği bilgisini verdi.

Dr. Süha Akpınar şunları söyledi:

Genel Cerrah Dr. Seral Çağman geçtiğimiz gün pansuman yaptığı kişi pozitif çıktı. Bu nedenle doktorumuz test yaptırıp izole oldu. İkinci testi yapılana kadar Çağman’ın yapacağı ameliyatlar aciliyet teşkil etmediği ve bir hafta daha bekletilebilme şansı olduğu için ertelendi. Hastanemizin fiziki zayıflığı nedeniyle acil olan hastalar zaten Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderiliyordu. Şimdi de böyle bir acil ameliyat çıkarsa oraya gönderilecektir. Hastanemizde ortopedi, kulak burun boğaz ve kadın doğum ameliyatları devam ediyor. Sadece Genel Cerrahın ameliyatları ileriye ertelendi. Genel Cerrahın ikinci testi pozitif çıkarsa Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Genel Cerrah’ın buradaki ameliyatlara bakmasını isteyeceğiz.”