Kahramanları unutmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Sümerpark Ortak Yaşam Alanında düzenlenen programda, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Tatar, Türkiye'nin her yerinin kendisi için önemli olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Diyarbakır'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatar, kendisini coşku ile ağırlayan Diyarbakırlılara teşekkür etti.

Türkiye'nin de önemli destekleri ile Kıbrıs'ta destansı bir mücadele yazıldığını, bu kahramanlık direnişinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Kıbrıslı Türklerin tarihinde bir gün vardır. O da 20 Temmuz 1974'tür. Bu tarih, Mehmetçiğin adaya ayak basması ile siz gazilerin orada bizim mücahitlerimiz ile verdiği mücadele ve sonunda Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşabilmesidir. Onun için 20 Temmuz'u bir kez daha iki hafta öncesinden kutlamaya başladık." diye konuştu.

Tatar, gazileri bir kez daha yürekten selamladığını aktararak, onları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs gazilerine şükranlarını ileten Tatar, "47 yıl önce 20 Temmuz'un o sıcak sabahında Kıbrıs'a adım attığınızda 47 yıl sonra oranın Cumhurbaşkanının buraya gelip sizlere sesleneceğini ve bu kadar duygu yüklü bağların gelişeceğini düşünmek belki hayalin de ötesindeydi. Ama şu anda bu gerçek olmuştur." görüşünü paylaştı.

Hediye takdimi yapıldı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer de 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlerden kiminin şehit düştüğünü, kiminin de gazi olduğunu belirtti.

Ezer, "Vatanımıza, sevdiklerimizin arasına zafer ile geri döndük. Ama bu vatan için her an şehit ve gazi olmaya hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanım, Diyarbakır'a teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Program sonunda Tatar'a hediye takdimi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da katıldı.

Tarihi mekanlara da gitti

Tatar daha sonra kentteki tarihi mekanlardan Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Gazi Köşkü, Ulucami ve Keldani Kilisesi ile İçkale Müze Kompleksini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Tatar'a ziyaretlerinde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da eşlik etti.

Peygamberler diyarını gezdi

Tatar, ayrıca Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Eğil ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam İdris Arslan tarafından karşılanan Tatar, peygamberlerin makamını ziyaret etti, ilçedeki inanç değerleri ve Dicle Baraj Gölü ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, Diyarbakır'ın çok önemli bir şehir olduğunu, bölgenin kültürünü ve tarihini bu ziyaretlerle görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.