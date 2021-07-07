Vakalarda tırmanış var

Kuzey Kıbrıs’ta dün 71’i yerel toplam 88 pozitif vakaya rastlanırken, 3 bin 106 kişi daha aşılandı. Güney Kıbrıs’ta ise 827 yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde can kaybı yaşanmazken, vakalardaki artış dikkat çekti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün toplam 11 bin 786 test yapıldığı, 71'i yerel 88 pozitif vakaya rastlandığı ve 24 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada vakaların 2’sinin havayolu ile ülkeye geldiği, 15’inin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

En çok vaka Girne bölgesinde

Vakaların 19’u Lefkoşa, 34’ü Girne, 10’u Gazimağusa, 8’i de Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Kızılbaş-1, Gönyeli-5, K. Kaymaklı-4, Ortaköy-2, Göçmenköy-2, Haspolat-1, Çağlayan-1, Metehan-1, Marmara-1, Taşkınköy-1.

Girne: Girne Merkez-21, Çatalköy-2, Esentepe-1, Karaoğlanoğlu-2, Karşıyaka-1, Karakum-1, Arapköy-2, Yukarı Girne-2, Alsancak-2.

Gazimağusa: Serdarlı-1, Çukurova-1, Beyarmudu-2, Geçitkale-1, Kaleiçi-1, Piyale Paşa-1, Mağusa Merkez-3.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2, Bostancı-3, Şahinler-1, Serhatköy-2.

Test sayısı bir buçuk milyonu geçti

KKTC’de toplam yapılan test sayısı 1 milyon 528 bin 528’e, vaka sayısı da 8 bin 504’e, iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 870’e ulaştı.

Halen tedavisi devam eden 599 vakanın 50’si Pandemi Merkezi’nde, 502’si pandemi otellerinde takip edilirken, yoğun bakımda 3, tetkikleri devam eden 44 kişi bulunuyor.

Ülkede bugüne dek 35 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saat içinde 274 kişiye bileklik takıldı, 449 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Bugüne kadar takip edilen bileklik sayısı 2 bin 695’e, takibi sonlandırılan bileklik sayısı da 21 bin 105’e çıktı.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı artmaya devam ediyor. Dün yapılan 41 bin 606 test neticesinde 827 yeni vaka belirlendi.

Güneyde can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 79 bin 636’ya yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 05:03