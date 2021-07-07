Güney'de örnek hareket

Rum Turizm Müsteşarlığı, iç turizmi desteklemek amacıyla aşı olanlara tatil ödeneği yapılacağını duyurdu.

Fileleftheros gazetesine göre; Rum Turizm Müsteşarlığı, yabancı turist eksikliği nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan otelcilere yardımcı olmak, aynı zamanda aşılamayı teşvik amacıyla “Sponsorlu Yaz Tatili Programı” çerçevesinde tatil ödeneği verileceğini açıkladı.

Habere göre, iç turizmin desteklenmesini amaçlayan program, 15 Temmuz- 31 Ağustos dönemini kapsayacak.

Programdan, otel, turistik köyler, turistik daireler gibi yerlerin de faydalanabileceğini yazan gazete turistik tesislerle işbirliği yapan turizm ofislerinin müşterilerine 15 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde en az 3 gece kalınması şartıyla kahvaltı dahil çift kişilik oda için en fazla 80 Euro ücret sunabileceğini de belirtti.

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarlığı program çerçevesinde hak sahiplerine tatil masraflarının yüzde 35’ini ödeyecek.

Gazete, tatil ödeneğinden, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden herkesle birlikte, en az bir doz aşı olan ve konaklama yerlerinden kalmadan 180 gün öncesine kadar bu hastalıktan kurtulan kişileri kapsadığını da yazdı.