‘Yasal işlem yapılacak’

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkeye akaryakıt getiren ve verilen tarihe kadar otomasyon sistemine geçmeyen K-Pet ve Alpet’in aleyhinde yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla daha önceden 1 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe giren ‘Karadan deniz araçlarına, deniz araçlarından karaya akaryakıt nakli ve boşaltımı kontrolünün düzenlenmesi tüzüğünün 2. kısmında depo sahipleri tarafından depolar üzerlerinde otomasyon sistemi kurulur ve izlenebilirliği sağlanır’ maddesinin yer aldığına işaret eden Arıklı, bu süreçte ilgili iki firmanın da 1 Temmuz tarihine kadar mühlet verildiğini belirtti.

Arıklı, verilen süre zarfında otomasyon sistemine geçmeyen her iki firma için hukuki yollara başvuracaklarını da ifade ederek, bu süre zarfında ilgili iki firmadan sadece birinin iş planı yaptığını, diğerinin ise herhangi bir çalışma yapmadığını aktardı.

Bu sebepten ötürü K-Pet ve Alpet hakkında cezai işlemler yapılması için haklarında dava açılmasına karar verildiğini açıklayan Arıklı, iş planı sunmayan firmaya ise tahliye izni verilmeyeceğini de kaydetti ve ilgili firmanın iş planı sununcaya kadar tahliye izni alamayacağını dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, akaryakıt temininin sadece K-Pet ve Alpet’in elinde olmasından ötürü rekabet ortamının da oluşmadığını söyleyerek, üçüncü ve dördüncü firmalardan da teklif alınacağını ve bu konuda rekabet ortamının oluşturulacağını ifade etti.