İşte böyle

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik ve mali sorunlarının yanı sıra, yol, su, kanalizasyon ve çevre sorunları artarken, siyasette yaşanan istikrarsızlık dikkat çekiyor.

Hükümeti oluşturan 3 partiden YDP’nin, koalisyona girerken iki milletvekili vardı.

Dün bu sayı bire düştü. DP’de ise 3 milletvekili var ama iki tanesinin hükümete desteğinin devam edip etmediği bilinmiyor.

İstifa eden Çalışma Bakanı’nın yerine önerilen DP Genel Sekreteri onay bekliyor. Büyük ortak UBP’nin İstanbul’da yaşayan milletvekili Hüseyin Özgürgün adaya dönmüyor. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın yerine seçim yapılamıyor. Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girerken, genel seçimlerin ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

Töre: Nisap sorunu var, hükümet yürümez

Koalisyon hükümetini oluşturan partiler hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında sorunlarla uğraşıyor. Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) zorlu bir kurultay süreci bekliyor.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, hükümette nisap sorunu olduğunu, böyle sürmesi halinde 2021 yılı içerisinde baskın bir seçime hazır olunması gerektiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Töre, şunları söyledi:

Meclis tatile girmeden önce üç gün üst üste nisap sorunu yaşadı. Yeni bir çalışma bakanı atanacak. Serdar Denktaş ve Bertan Zaroğlu’nun hükümete destek verip vermeyeceği belli değil. Eğer destek vermezlerse meclis açıldığında yine nisap sorunu yaşanacak. Bu durumda 2021 yılı içerisinde baskın seçim yapılmalıdır.

Ancak UBP’nin önünde bir kurultay var. Ekim ayında yapılması öngörülen kurultay bana göre eylülde gerçekleştirilmelidir. Çünkü 1 Ekim’de meclis açılacak. Meclis açılmadan kurultay süreci bitmelidir.

Genel Başkan Ersan Saner, tüm ilçeleri dolaşıyor. Ama köy mahalle ve ilçe kongrelerinin yapılması lazımdı. Parti meclisi 7 aydır toplanmıyor. Zaten daha önce adayların çekilmesiyle demokratik olmayan bir süreç yaşandı. Biz geçici olarak genel başkanlığı Saner’e verdik ancak mekanizmamızı sağlıklı bir şekilde işletmemiz gerekiyor.

Nisap sorunu yaşayan bu hükümet bu şekilde devam edemez. UBP tüm hazırlıklarını bitirmeli ve seçime hazır hale gelmeli. Bu durumda kurultay eylül ayı içerisinde mutlaka tamamlamalıdır.

Özgürgün’ün desteği yok

Töre, nisap sorunundan dolayı baskın seçim yolunun gözüktüğünü söylerken, 2 yıla yakındır Türkiye’de yaşayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, meclis toplantılarına katılamıyor ve nisap sağlanmasına destek olamıyor.

YDP’nin milletvekili sayısı bire düştü

Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi de (YDP) UBP gibi dalgalı bir süreçten geçiyor.

Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün istifa ederken, YDP’nin milletvekili sayısı bire düştü.

Noter eşliğinde YDP binasına giderek istifasını sunan Zaroğlu, destek verenlerin eşliğinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında “Baskılarla, mecbur kalarak partiden ayrılıyorum” dedi.

Zaroğlu kendisiyle birlikte 2 bin 11 partilinin daha istifa ettiğini söyledi.

Millet Partisi adında yeni bir parti kuracaklarını da söyleyen Zaroğlu partinin sol ya da sağ siyasetten uzak merkezi bir anlayışta olacağını belirtti.

Genel Başkan Arıklı: İmzalar araştırılacak

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da sosyal medya üzerinden Bertan Zaroğlu’nun istifası üzerine bir açıklama yaptı.

Arıklı, “Gerek istifa öncesi ve gerekse istifa esnasında söylediği sözlere, iddia ve iftiralara cevap vermeye gerek görmüyorum” dedi.

Zaroğlu’nun sunduğu toplu istifaya da değinen Arıklı, “YSK tarafından kabul edilen bir istifa şekli olmadığını, YSK’nın ayrı ve ıslak imzalı istifa dilekçesi istediğini Sayın vekilin kendisi de bilmektedir. Buna rağmen şov yapmak için toplu istifa dilekçesi sunulmuştur...” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen imzaların gerçekten bu şahıslara ait olup olmadığının ise araştırılacağına dikkat çeken Arıklı, “İmza benim diyenlerin istifası derhal işleme konulacak, sahte imza tespit edilmesi halinde ise polise başvurulacaktır” diye konuştu.

YDP'yi etkilemeyecek

YDP’nin şu andaki üye sayısının 10 binin üzerinde olduğuna da değinen Arıklı, şöyle devam etti:

Bu istifaların tamamı doğru olsa bile bu istifalar YDP’yi etkilemeyecek, bilakis yılsonuna kadar üye sayısını 12 bine çıkarma hedefini kamçılayacaktır.

Netice itibari ile Sayın Zaroğlu ve beraberindeki arkadaşlarına YDP’ye verdikleri hizmet için teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz.

DP’nin durumu karışık

Hükümetin diğer ortağı Demokrat Parti’de (DP) ise gözler yeni atanacak bakanda.

DP Milletvekili Koral Çağman’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa etmesinin üzerinden 10 günü aşkın süre geçerken, yeni bir atama yapılamadı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, önceki gün Başbakan Ersan Saner’e boşalan bakanlık mevkisi için parti genel sekreteri Affet Özcafer’in ismini verdi.

Ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olmasından dolayı atama yapılamıyor.

Başbakan Saner, dün bir kabulü sırasında konuya değinerek, beklemek zorunda olduklarını ifade etti.

Yeni Çalışma Bakanı beklemede

Başbakan Ersan, istifa eden Koral Çağman’ın yerine, bakan atamakla ilgili bir sorunları olmadığını, prosedürün yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye gelmesini beklediğini kaydetti. Saner, konuyu muhalefet partilerinin de ele aldığını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı adada değil ki, ben bakan atayayım. Bizim bakan atamakla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece prosedürün yerine gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın adaya gelmesini bekliyorum” dedi.