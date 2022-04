‘Sorumluluktan kaçtı’

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hayat pahalılığına karşı geçtiğimiz Cuma günü yapılan eylemle ilgili gerekli notları aldıklarını, akaryakıt ve gıda fiyatlarında artışın nedeni ile ilgili topluma detaylı açıklama yapmayı planladıklarını söyledi.

Toplumun tepkisini dikkate aldıklarını, gereken önemi verdiklerini belirten Sucuoğlu, yakın döneme ilişkin atacağı adımları da anlatacağını açıkladı.

Sucuoğlu, yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı da eleştirdi. Sucuoğlu, “Son 30 yılın neredeyse yarısını hükümette geçiren CTP'nin, konulardan, sorunlardan kendisini arındırma gayretini ibretle izliyoruz” ifadesini kullandı. Sucuoğlu, “Kendilerine sunduğumuz hükümet kurma önerimizi, sudan bahanelerle geri çeviren, sorumluluğu her zamanki gibi, kendileri dışında her kesime yüklemeye çalışan Erhürman’ın kafa karışıklığını sona erdirip, 3 -4 yıl sonrasını değil, bugün için somut önerilerle ne düşündüğünü öğrenmek istediğimizi vurgulamak istiyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Sucuoğlu’ndan sosyal medyadan halka mesaj

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kitlelerin, kalabalıkların, siyasi çıkarlar uğruna yönlendirilmeye çalışıldığı çok dönemlere şahitlik edildiğini ifade eden Sucuoğlu, “Ana muhalefet CTP'nin bu konudaki dosyası geçmişte hayli kabarık” dedi.

Sucuoğlu yaptığı paylaşımlar şu açıklamalarda bulundu:

“Bundan böyle Pazar günleri, vakit buldukça, ana akım medyadan olduğu gibi, bu mecradan da sizlerle buluşmaya, görüşlerimi paylaşmaya, sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım...

Diyalog yolunu sürekli açık tutmak, benim için yeni bir uygulama değil, sosyal, mesleki ve siyasi hayatımda vazgeçmeyeceğim bir yaşam biçimidir... Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kitle iletişim araçları sayesinde, dünyadaki gelişmeleri anında izleyebiliyor, yaşanmakta olan global krizlerin detaylarını ve bizlere yansımalarını hemen gözlemeyebiliyoruz.

Akaryakıt ve gıda fiyatlarında artışın nedeni ile ilgili sizlere daha detaylı ve teknik bir bilgilendirme yapmayı düşünüyorum.

Halkımıza sesleneceğiz ve yakın döneme ilişkin atacağımız adımları anlatacağız.

Geçtiğimiz 1 Nisan Cuma günü yapılan eylemde, katılımcıların, demokratik olgunlukla ortaya koyduğu taleplerini ve şikayetlerini dinledik, notlarımızı aldık.

Başbakanlık önünde yapılan eylemde gençlerle görüştük, çaylarını içtik, dinledik, anlattık.

Muhalif görüşleri, söylemleri ekonomik kaygı gözeterek dinlemeye her zaman hazırız.”

CTP'nin dosyası hayli kabarık

Başbakan Sucuoğlu, “Kitleleri, kalabalıkları, siyasi çıkarlar uğruna yönlendirmeye çalışıldığı çok dönemlere şahitlik ettik” ifadelerini kullanarak, ana muhalefet partisini eleştirdi. Sucuoğlu şunları belirtti:

“Ana muhalefet CTP'nin bu konudaki dosyası geçmişte hayli kabarık.

Son 30 yılın neredeyse yarısını hükümette geçiren CTP'nin, konulardan, sorunlardan kendisini arındırma gayretini ibretle izliyoruz.

Her hükümete geldiklerinde ülke yönetimini, dar çerçeveli MYK ve Parti Meclisi Kararlarına hapsetmiş, bürokrat atamalarını bile Parti Meclisine onaylatan anlayışı bu halk unutmamıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bizlere daha yaratıcı fikirlerle katkı koymasını beklerken maalesef dar görüşlü taban baskısına boyun eğiliyor ve popülizme yenik düşülüyor.

Genel Başkan Sayın Tufan Erhürman, sağolsun sabah- akşam beni, partimi, hükümetimizi eleştirmeye çalışıyor.

Okuduğum ya da dinlediğim zaman, somut öneri ve veri elde edebilecek unsurları da görmek isterdim kendisinden...

Hal böyle iken, Sayın Erhürman'ın medyada yer alan açıklamalarını hayretle ve üzüntü ile takip etmekteyiz.

Kendilerine sunduğumuz hükümet kurma önerimizi, sudan bahanelerle geri çeviren, sorumluluğu her zamanki gibi, kendileri dışında her kesime yüklemeye çalışan Erhürman'ın kafa karışıklığını sona erdirip, küçük siyasi hesaplara 3 -4 yıl sonrasını değil, bugün için somut önerilerle ne düşündüğünü öğrenmek istediğimizi vurgulamak istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 10:02