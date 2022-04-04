‘Büyük bir iz bıraktı’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk Başbakanı merhum Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde Girne-Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Onun bıraktığı vasiyet, onun hizmetleri daha fazla değer bulmaktadır. Sayın Hakkı Atun’un anlattıkları nereden nereye geldiğimizi de göstermektedir” dedi.

Mustafa Çağatay’ı anma töreninde Çağatay ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri hazır bulundu

Mustafa Çağatay’ın kabrine çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Atun: Gerçek bir demokrattı

Anma töreninde ilk konuşmayı, ailesi adına, Mustafa Çağatay’ın uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun yaptı.

“Değerli dostum, politika kader arkadaşım, Başbakanım Çağatay” diyerek sözlerine başlayan Hakkı Atun, Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay’ın bu yılki anma töreninde kendisinden konuşma yapmasını istemesinin kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Birlikte büyük zorluklar ve yokluklar içinde görev yaptıklarını, Türkiye’nin yardımı ve desteğiyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Hakkı Atun, Mustafa Çağatay’ı şu sözlerle tanımladı:

“Önce dört dörtlük bir devlet adamı ve demokrattı. Son derece sakin, ağırbaşlı, temkinli ve sabırlı. Sabır taşıydı. Devlete zararlı olacak konularda çok hassastı.”

“Çağatay ailesine, eşine, evlatlarına, torunlarına sevgilerimi, saygılarımı” sunarım diyen Hakkı atun, “Torunları dedeleriyle iftihar edebilirler. Gerçek bir devlet adamı, gerçek bir demokrattı. Mekanı cennet olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Tatar: Büyük devlet adamı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasına “33 yıl çok uzun bir zaman dilimi. Ama az önce konuşmasında Sayın Atun’un da ifade ettiği gibi kendisi ülkemizde, devletimizde büyük bir iz bırakmıştır. Hala daha onun titizliği, onun sabrı, onun dürüstlüğü, onun devlet adamlığından, ülkesine devletine verdiği hizmetlerden sıkça bahsedilmektedir” diyerek başladı.

Tatar,“Mustafa Çağatay’ı rahmetle anıyorum. Bir hukukçu olarak, TMT’deki hizmetleri, Limasol Sancağı’ndaki çalışmaları, Limasolluların buraya aktarılması ve devletin kurulması aşamalarında büyük hizmetleri olmuş büyük devlet adamıdır” dedi.

Tatar, “onun bıraktığı vasiyet, onun hizmetleri daha fazla değer bulmaktadır. Sayın Hakkı Atun’un anlattıkları nereden nereye geldiğimizi de göstermektedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar “Mekanı cennet olsun, çok iyi bir aile bıraktı. Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetleriyle adının yaşatılması, ona layık bir şekilde hatıralarda ve vicdanlarda devam etmesi hepimizin görevidir” dedi.

“KKTC kurulmuştur ve ilk başbakanı Çağatay olmuştur” diyen Tatar, “Bu devletin varlığının sürdürmesi için, Kıbrıs Türk halkının esenliği için, egemenlik haklarımızın ilelebet kalıcı şekilde sürdürülebilmesi için, Türkiye ile büyük bir siyaset yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.