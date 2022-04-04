‘Savaş etkilemedi’

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bakanlığında görevli diplomatlara gönderdiği bir yazıyla, Rusya-Ukrayna savaşının Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) ilişkin tutumlarında bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi “GYÖ’lerden Vazgeçmedik – Savaş GYÖ’leri Etkilemiyor” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, iç ve dış diplomatik görevlilere gönderdiği yazılı talimatla, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle GYÖ’lerin gündeme getirilmesinden vazgeçilmediğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Kasulidis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nda görevli diplomatlara gönderdiği yazıda özetle, Rusya-Ukrayna savaşının dünyada bir istikrarsızlık yaratmış olmasına karşın Güven Yaratıcı Önlemlerin ileri götürülmesi misyonundan vazgeçilmediğini belirtti.

Kasulidis söz konusu belgede ayrıca, Güven Yaratıcı Önlemlerin “henüz Türk tarafına sunulmadıkları ancak yakın zamanda resmi olarak Kıbrıs Türk tarafında sunulacaklarını” da vurguladı.

Aynı belgede Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya AB tarafından uygulanan yaptırımlara uyulmasına ilişkin ayrıntılara da yer verilirken Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarını uygulamaması ve sadece BM tarafından alınacak yaptırımları uygulayacağını açıklaması ise eleştirildi.

Söz konusu belgede, Türkiye’nin bu tutumunun NATO üyesi ve AB’ye katılmayı isteyen bir ülkenin takınması gereken tutumla bağdaşmadığı da öne sürüldü.