Nasıl ödenecek?

Zamlı elektik faturaları vatandaşa ulamaya başladı. Faturaları görenler şoka uğrarken, sosyal medya hesaplarından isyan mesajları yağdı.

Avukat Damla Demir, Nureddin Kanlıtuna, Emirali Tatlıdil zamlı fatura miktarlarını paylaştı, fahiş tutarlardan dolayı ülkenin yaşanmaz hale geldiğini belirtti.

Damla Demir paylaşımında, “680 TL gelen aylık elektrik faturam 2 bin 457 TL’ye çıktı. Kafayı mı yediniz? Lanet olsun, bu memlekette artık yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Meyhane işletmecisi Emirali Tatlıdil de 2 bin 239 civarında olan aylık elektrik faturasının 5 bin 632 TL’ye yükseldiğini belirtti. Emirali Tatlıdil, “Şimdi nasıl iş yapalım, nasıl ayakta duralım” diyerek, dert yandı.

Nureddin Kanlıtuna isimli vatandaş da paylaşımında şunları belirtti:

“Ocak ayı bin 500 TL, Şubat ayı bin 377 TL olan elektrik faturası Mart’ta 3 bin 838 TL oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bir de tasarruf etmek için her akşam elektrik kesiyorsunuz. Sendikanız da batsın kumrunuzda.”

Zam 1 Mart’ta yürürlüğe girdi

Hükümet 1 Mart 2022 tarihinde geçerli olmak üzere elektriğe zam yapmıştı.

Bu kapsamda 0-250 Kw arası kullanımlarda tarife ücreti 98 Kuruş olarak değişmezken, 251-500 KW arası kullanımlarda 2.70 TL, 501-750 Kw arası kullanımda 2.95 TL, 751-1000 Kw arası kullanımda3,25 TL, 1001 Kw ve üzeri kullanımda ise 4 TL olarak belirlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 10:02