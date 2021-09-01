Soruşturma bitmedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda evinde satışa hazır uyuşturucu, silah ve mermi bulunan Selahattin Bozkurt hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiği, silah ve mermilerle ilgili balistik incelemenin sürdüğü belirtilerek, ek süre istendi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Ağustos 2021 tarihinde zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 3 adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ve hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgâhında ayrıca 9 milimetre çağında Star marka tabanca, 2 adet boş şarjör, 6 adet 7,65, 83 adet de 9 milimetre çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını; torpido gözünde uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında satın aldığını, tabancayı ise 12 Aralık 2007 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, uyutucuyla ilgili analiz raporlarının ve silahla ilgili balistik inceleme sonucunun beklendiğini belirten polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.