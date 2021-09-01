Ne bakan ne onaran var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesindeki eski ve kullanılmayan yapılar bölgede büyük görüntü kirliliği yaratıyor.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, sahipleri tarafından kaderine terk edilen eski ve atıl durumdaki yapıların restore edilerek, yeniden Suriçi’ne kazandırılmasını istiyor.

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Genel Sekreteri Serdar Atai, kaderine terk edilen birçok eski ev ve yapının Suriçi bölgesinde büyük görüntü kirliliği oluşturduğunu dile getirdi.

Atai, devletin sahipsiz bırakılan, suç mekânı haline gelen eski evlerle ilgili en ufak bir adım dahi atmadığını söyledi. Sadece Gazimağusa değil Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde de aynı sorunun yaşandığına dikkat çeken Atai, şunları ifade etti:

Avrupa’da olduğu gibi burada da bir hibe ve kredi mekanizması oluşturulmalıdır. Avrupa’da evlerin tadilatının yüzde 70’i devlet tarafından karşılanıyor. Geriye kalan yüzde 30’unu ise mal sahibi karşılıyor veya insanlara kredi vererek tadilat için teşvik ediyor. Ancak bizde devlet hiçbir adım atmıyor. Atai, evini tadil ettirmek isteyen birçok kişinin maddi problemin yanı sıra Anıtlar Yüksek Kurulu iznine takıldığını da söyledi.

Avrupa’da eski bina sahiplerinden astronomik rakamlarda emlak vergileri talep edildiğini kaydeden Atai, Gazimağusa Suriçi bölgesinde de benzer uygulamaların bina sahiplerine yaptırım amaçlı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.