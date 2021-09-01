Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Suriçi bölgesindeki eski ve kullanılmayan yapılar bölgede büyük görüntü kirliliği yaratıyor.
Bölgede ikamet eden vatandaşlar, sahipleri tarafından kaderine terk edilen eski ve atıl durumdaki yapıların restore edilerek, yeniden Suriçi’ne kazandırılmasını istiyor.
Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Genel Sekreteri Serdar Atai, kaderine terk edilen birçok eski ev ve yapının Suriçi bölgesinde büyük görüntü kirliliği oluşturduğunu dile getirdi.
Atai, devletin sahipsiz bırakılan, suç mekânı haline gelen eski evlerle ilgili en ufak bir adım dahi atmadığını söyledi. Sadece Gazimağusa değil Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde de aynı sorunun yaşandığına dikkat çeken Atai, şunları ifade etti:
Avrupa’da olduğu gibi burada da bir hibe ve kredi mekanizması oluşturulmalıdır. Avrupa’da evlerin tadilatının yüzde 70’i devlet tarafından karşılanıyor. Geriye kalan yüzde 30’unu ise mal sahibi karşılıyor veya insanlara kredi vererek tadilat için teşvik ediyor. Ancak bizde devlet hiçbir adım atmıyor. Atai, evini tadil ettirmek isteyen birçok kişinin maddi problemin yanı sıra Anıtlar Yüksek Kurulu iznine takıldığını da söyledi.
Avrupa’da eski bina sahiplerinden astronomik rakamlarda emlak vergileri talep edildiğini kaydeden Atai, Gazimağusa Suriçi bölgesinde de benzer uygulamaların bina sahiplerine yaptırım amaçlı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.
Ne bakan ne onaran var
Tarihi Suriçi’nde eski ve kullanılmayan yapılar bölgede görüntü kirliliği yaratıyor
Hüseyin ÇİÇEK
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hüseyin Becer - 4 saat Önce
Bu bina vakıflar idaresi tarafından eski hastane ve karayolları binası ile İTÜ verildi. Ancak taş taş üstüne konmadı. Üstelik tehlike arzediyor.
Hüseyin Becer - 4 saat Önce
Bu bina ingiliz tarafında 1932 yılında yapıldığını biliyorum. Güzel bir taş işçiliği vardır. Koruma altında olması gerekiyor.
Hüseyin Becer - 4 saat Önce
Bundan beş sene kadar önce ilgili üniversite rektörüne bu binayı ne zaman restore edeceksiniz diye sordum. Devlet bize parayı versin de yapalım dedi.
Hüseyin Becer - 4 saat Önce
Vakıflar idaresi bu işe el atmalı. Eğer bu üniversite restore etmiyecekse alınıp yapabilene verilsin. Çünkü bu bina anıt niteliğindedir.
Hüseyin Becer - 4 saat Önce
Burası eskiden tören alanı idi. Bu binanın balkonundan kaymakam ve komutan tören birliklerini selamlıyordu.
Hüseyin Becer. - 4 saat Önce
Bir tören esnasında Merhum 1. Cumhurbaşkanımız Denktaş binayı göstererek gelen sene törene geldiğimde bu binayı böyle görmek istemiyorum. Yazıktır demişti. Aradan yıllar geçti. Aynen duruyor.
Hüseyin Becer - 4 saat Önce
Sn. Atayinin söyledikleri doğrudur. Ancak birçok mal sahibi ölmuş veya temelli terletmiştir. Bazıları ise kasıtlı yıkılmaya terletmiştir. Anıtlar YüksekKurulu yenisine izin vermediği için yıkılınca izin alınacak durum ortadan kalkacaktır.
Mağusada Mahkeme binası yanında bulunan ve 1974 de yanan eski kaymakamlık binası 47 yıldır ayni şekilde duruyor. Vakıflar idaresine aittir.