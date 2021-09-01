Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin yetişkin nüfusunun yüzde 70’i yani yetişkin nüfusun 256 milyonundan fazlası tam olarak aşılandı. KKTC’deki nüfusun ise yüzde 51’i aşılandı.
Temmuz ayı sonuna kadar AB’de yetişkin nüfusun yüzde 70’nin aşılanmasına yetecek kadar aşı dozu sağlanması yönündeki Komisyon tarafından belirlenen hedefin altı hafta önce başarıldığı açıklandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Ağustos ayına kadar nüfusun yüzde 70’nin tam aşılanmış olması büyük bir başarı. Ortak çaba konusunda AB ortak stratejisi sonuç verdi ve Avrupa Covıd-19 ile mücadelede ilk sırada bulunuyor. Ama mücadele burada bitmedi. Daha çoğuna ihtiyaç var. Herkese aşılanması çağrısında bulunuyorum. Geriye kalanlara da aşılanmaları için yardımcı olmalıyız. Avrupa bu çaba konusunda, özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi yönünde ortaklarını desteklemeye devam ediyor” dedi.
Bir başkayız
AB üyesi ülke vatandaşlarının yüzde 70’i, KKTC’dekilerin ise yüzde 51’i aşılandı
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin yetişkin nüfusunun yüzde 70’i yani yetişkin nüfusun 256 milyonundan fazlası tam olarak aşılandı. KKTC’deki nüfusun ise yüzde 51’i aşılandı.
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YORUMLAR
Aşılanmayanlar kendi cahillikleri yüzünden hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyorlar. Şeytanı kandırdıklarını sanıyorlar ta ki virüs onları bulsun ve hastanede can çekişerek sürünsünler o zaman akılları başlarına geliyor ama o zaman da malesef artık birşey yapmak için çok geç kalınmış olunuyor.
Önümüz son bahar, delta varyantı aşısızları kırıp geçecek gibi görünüyor aklı başında olan gidip çok geçmeden aşılarını yaptırsınlar , yoksa son pişmanlık fayda etmez.
Cahilliğin ve yobazlığın çaresi yok malesef.