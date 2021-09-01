Bir başkayız

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin yetişkin nüfusunun yüzde 70’i yani yetişkin nüfusun 256 milyonundan fazlası tam olarak aşılandı. KKTC’deki nüfusun ise yüzde 51’i aşılandı.

Temmuz ayı sonuna kadar AB’de yetişkin nüfusun yüzde 70’nin aşılanmasına yetecek kadar aşı dozu sağlanması yönündeki Komisyon tarafından belirlenen hedefin altı hafta önce başarıldığı açıklandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Ağustos ayına kadar nüfusun yüzde 70’nin tam aşılanmış olması büyük bir başarı. Ortak çaba konusunda AB ortak stratejisi sonuç verdi ve Avrupa Covıd-19 ile mücadelede ilk sırada bulunuyor. Ama mücadele burada bitmedi. Daha çoğuna ihtiyaç var. Herkese aşılanması çağrısında bulunuyorum. Geriye kalanlara da aşılanmaları için yardımcı olmalıyız. Avrupa bu çaba konusunda, özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi yönünde ortaklarını desteklemeye devam ediyor” dedi.