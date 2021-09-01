Onun başı da belada

Polis memurunu bıçaklayan Gökhan Takımcılar ile birlikte yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Rum uyruklu Anthony Aaron Carpenter de dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal ve uyuşturucu tasarrufu suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün tutuklu kalması talep edildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Anthony Aaron Carpenter’in, 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında “Katle teşebbüs” ve birçok hırsızlık suçlarından aranan zanlı Gökhan Takımcılar ile birlikte kendisine ait araçla Beyarmudu’ndan gayri yasal olarak kuzeye geçiş yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının Vadili’de tutuklandığını ve ona ait araçta yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve 3 gram ağırlığında metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.