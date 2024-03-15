3 ayda yargı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta oturma izni almak için sahte lise diplomasıyla Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine kaydolan Zeeshan Shahzad Ali, ona yardım eden Khayal Muhammad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ali cezaevine gönderilirken, Muhammad teminatla serbest bırakıldı. Duruşmada zanlıların tespit edilmesinin ardından eğitim merkeziyle ilgili başlatılan soruşturmaya da değinildi.

Polis, söz konusu okula 359 öğrencinin kaydolduğunu, bunların yasal statüsünün araştırıldığını belirtti. Polis, acente gibi çalışan ve okula öğrenci götürerek komisyon alan Muhammad ile zanlı Ali’nin cep telefonunda birçok diploma ve pasaport fotoğrafı tespit edildiğini belirtti.

Soruşturma sürüyor

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturmada zanlıların 2023-2024 yılları arasında sahte olarak düzenlenmiş Pakistan lise diplomasını Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine vererek, tedavüle sürüp sahtekarlıkla öğrenci kaydı temin ettiklerini söyledi.

Polis, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation, isimli eğitim merkezi hakkında “Yüksek Öğretim Yüksek Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından soruşturma başlatıldığını, araştırmalarının halen devam ettiğini belirtti.

İzni sahtekarlıkla aldı

Polis, okula kayı olan 359 öğrencinin yasal durumlarının araştırılması için İçişleri Muhaceret Dairesi ve Millî Eğitim Bakanlığına yazılar yazıldığını açıkladı.

Polis, zanlılardan alınan cep telefonları içerisinde birçok diploma ve pasaport resimleri mevcut olduğunu, telefonların DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini ifade etti.

Polis, Zeeshan Shahzad Ali'nin her ne kadar öğrenci izni bulunsa da bahse konu izni sahtekarlıkla temin ettiği için Muhaceret Dairesi’nin Milli Eğitim Bakanlığından alınacak yazı ışığında zanlının izninin iptal edeceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, Zeeshan Shahzad Ali'nin ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını, serbest kalması halinde yasadışı yollardan KKTC haricine çıkabileceğini ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, Khayal Muhammad’in doktora eğitiminin halen devam etmekte olduğunu ve yasal statüsü bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Zeeshan Shahzad Ali'nin 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Khayal Muhammad’in ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.