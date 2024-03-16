Çözüm istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşen Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu, adada mevcut durumun devamının tehlikeli olduğunu söylediği.

Dimitriu, Holguin’le görüşmesinde “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının, BM çatısı altında ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde devam etmesi gerektiği görüşünü ilettim” dedi.

Mevcut statükonun tehlikeli olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını dile getirdiklerini” de vurgulayan Dimitriu, “iki devletli çözüm tezinin kabul edilmesinin de söz konusu olmayacağını” ifade etti.

Dimitriu: “Holguin’e, başarıya ulaşabilecek tek yolun, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi ve iki taraf arasında üzerine uzlaşıya varılmış tüm uzlaşılar temelinde yeniden başlaması gerektiğini ilettik” şeklinde konuştu.

Yorgacis iki toplumlu çalışmaların önemine dikkat çekti

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis de Holguin’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Habere göre; “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında, gündelik yaşam ve çalışma hayatında güven ortamının yaratılmasında iki toplumlu projelerin önemi, Nicosia Master Plan, Mia Milya (Haspolat) arıtma tesisi, Cyens Mükemmeliyet Merkezi’nde Kıbrıslı Türklerin çalışma olanakları, şehir merkezinde yeni geçiş noktalarının açılması beklentisi, Kanlı Dere’nin genişletilmesi çalışmaları ve diğer konular” ele alındı.