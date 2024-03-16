‘İzin vermeyiz’

Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanının bir koruma polisinin diplomasının sahteliğinden bahsettiğini ama satır arasında bir pişmanlık yasasından da söz ettiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, “Umarım ‘pişmanlık’ adı altında birilerini bu sahtekarlık meselesinden kurtarmak ve af ederek kıyak çekmeye kalkışmazlar! Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şöyle;

“Cumhurbaşkanı Tatar canlı yayında Cumhurbaşkanlığı’ndaki bir koruma polisinin diplomasının sahte olduğu iddiaları konusunda şu cümleleri kurdu:

"Ben bir polisimizin böyle bir duruma düşmesini istemezdim! Kayıt olmuş ama daha süresi dolmadan diploma kendisine iletilmiş. Keşke olmasaydı dedim! veren de suçlu, alan da! Şu anda soruşturuluyor! Bir şeyler söylüyor ama onun söyledikleri beni rahatlatmaz! O polis şu anda kızağa alınmadı ama bir süre izinli gibi..."

Umarım "pişmanlık" adı altında birilerini bu sahtekarlık meselesinden kurtarmak ve af ederek kıyak çekmeye kalkışmazlar! Buna izin vermeyeceğiz! Bu suçu işleyenler cezalarını çekmelidirler.”

