Ömer KADİROĞLU

Dünya Tüketiciler Günü’nde Diyalog Medya’ya 5 ödül birden verildi. Reşat Akar’a “Yılın En İyi Köşe Yazarı ve En Çok İzlenen Haber Programı” ödülü, Diyalog Medya’ya “Yılın En Başarılı ve En Güvenilir Medya” ödülü, Serdar Şengül’e “Yılın En Etkili Haber Programcısı” ödülü, Abdullah Suiçmez’e “En İyi Kameraman” ödülü ve Özlem Çimendal’a “Başarılı Bayan TV Haber Programı Sunucu” ödülü verildi. Ayrıca Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Tüketici Dostu Onursal Ödülü”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na “Yılın Bakanı Ödülü”, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na “Yılın Belediye Başkanı Ödülü”, Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer’e “Yılın Bürokratı Ödülü” takdim edildi. Bazı iş insanı, esnaf ve basın mensuplarına da farklı kategorilerde ödüller verildi.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, konuşmacılar, protokol ve ödül alan birçok işletme sahipleri ve medya mensubu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Etkinlikte, eski Devlet Planlama Örgütü Başkanı Canev Oktay “Tüketici Hakları ve Ürün Güvenliği”, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ise “Piyasada Fahiş Fiyat, Ürün ve Gıda Güvenliği” başlıklarında konferans verdi. KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı konuşmada, piyasanın ve devletin gerçek denetleyicilerinin, tüketiciler ve örgütleri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Tüketicilerin haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Işık, genelde dünyayı etkileyen enflasyonun ülkede döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olmasının öncelikle tasarrufa ve üretime önem verilmesini zorunlu kıldığını söyledi. Konuşmaların ardından ödüller verildi.

Ödül alan firma ve kişiler şöyle;

1. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar: Bağımsızlık Onursal Ödülü

2. Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre: Tüketici Dostu Onursal Ödülü

3. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu: Yılın Bakanı Ödülü

4. Alayköy Gönyeli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Amcaoğlu: Yılın Belediye Başkanı Ödülü

5. Sevil Yönlüer Ticaret Dairesi Müdürü: Yılın Bayan Bürokrat Ödülü

6. KKTCEL: Digital Sosyal Sorumlukta Öncü Ödülü

7. KKTCEL: Teknoloji ve Digital Kanal Hizmetlerinde Lider Ödülü

8 . Mustafa Hacıali Ltd.: Yılın Yatırımcı Gıda Güvenliği ve Tüketici Dostu Ödülü

9. Mustafa Hacıali Emlak Şti Ltd.: Yılın Kaliteli Müteahhit Firması Ödülü

10. İnter Gaz Direktör Gökhan Ecesoy: Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü

11. Primenet: Yılın İnternet Servis Sağlayıcısı Ödülü

12. Alpet Altınbaş Tevfik Türkoğlu: Rekabet ve Kalite Ödülü

13. Arçelik Ram Trading Müdür Recep Atamer: Yılın Markası Ödülü

14. Arçelik Servis Burhan Mutal: Yılın Satış Sonrası Üstün Hizmet Ödülü

15. Tabur Oto Hüdaverdi Tabur: Yılın Esnafı Ödülü

16. Boztuna Grup Cüneyt Ömeroğlu: En İyi Marka Ödülü

17.. Huzurlu Ticaret Ltd. Direktör Hikmet Şafak: Kalite Güven ve Satış sonrası servis Ödülü”

18. Driftwood Beach Bar & Restoran Direktör Yusuf Yıldız: Yılın Restoranı Ödülü

19. Yusuf Akmandor Süt Ürünleri: Yılın Kalite Hijyen Ödülü

20. Califorian Restoran: Marka Restoran ve Gıda Güvenliği Ödülü

21. Füsun Aroğlu Celal Cin Center: Yılın İş Kadını Ödülü

22. Niyazi’s Restorantlar : Kalite Hijyen Ödülü

23. Kaplıca Turizm İşletmeleri: Lokal Balık Restoranı Ödülü

24. Kemalin Yeri Direktör Hasan Uluel: Yılın Balık Restoranı Ödülü

25. Şefler Pastanesi Direktör Dilek Türker: Yılın Pastanesi Ödülü

26. Ercan Turhan: Turizm ve Tüketici Onursal Ödülü

27. Afife Balık Restoran: Kalite Hijyen Ödülü

28. Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Gökhan Hançer: Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü

29. Professör Dr. Okan Veli Şafaklı: Tüketici Hakları 2024 Yılı Basın ödülü

Basında ödül alan kurum ve kişiler

1. Reşat Akar: Yılın En İyi Köşe Yazarı ve En Çok İzlenen Haber Programı Ödülü

2. Diyalog Gazetesi -TV 2020: Yılın En Başarılı ve En Güvenilir Medya Ödülü

3. Genç TV Ertan Birinci: Duayen TV Kanalı Ödülü

4. BRT: Kurtuluşun Işığı Özgürlüğün Onursal Ödülü

5. Kıbrıs Gazetesi :Marka Gazete Ödülü

6. Nihan Yücel: Yılın TV Müdürü Ödülü

7. Big Brand Digital Medya Ajansı: En İyi Kurumsal İletişim Ajansı Ödülü

8. Kıbrıs Raporu Gazetesi: Yeni Nesil Gazetecilik Girişimi Ödülü

9. Muazzez Gazihan: Yılın Bayan Programı Suncu Ödülü

10. Serdar Şengül: Yılın En Etkili Haber Programcısı Ödülü

11.Özlem Çimendal: Başarılı Bayan TV Haber Programı Sunucu Ödülü

12. Didem Gürses: Başarılı Bayan TV Programı Tüketici Dostu Ödülü

13. Kıbrıs Manşet: Yılın Tüketici Dostu İnternet Gazetesi Ödülü

14. Abdullah Suiçmez: En İyi Kameraman Ödülü

15. Ahmet Tolgay: Basın Üstün Hizmet Ödülü

16. Akay Cemal: Basın Üstün Hizmet Ödülü

17. Aslıhan Ünver: Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü

18. Miray İçsel: Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü

19. Deniz Gürgöze: Tüketici Dostu Ödülü

20. Yalçın Cemal : Tüketici Dostu Duayen Basın Ödülü