Önemli konular ele alındı

“VI. Derin Akıntı Sempozyumu”, Merit International Otellerinin ana sponsorluğunda, Marmara Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü’nün ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da gerçekleşti.

Alanında uzman konukların yer aldığı sempozyuma, Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Sürdürülebilirlik ve Deniz Kaplumbağaları: Rehabilitasyon Merkezimizin Rolü” başlıklı sunumu ile katıldı.

Dalış tarihi, su altı kirliliği, denizcilik arkeolojisi ve su altı ekosistemi gibi konularda sunumların yapıldığı sempozyuma, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden katılım sağlandı. Oldukça ilgi gören sunumuna başlarken, anlamlı bir organizasyona sponsor olmaktan ve su altı dünyasına gönül veren duyarlı kişilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Silem Sargın Kara, kaplumbağaların tarihçesi, biyolojileri, ekolojileri ve Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kara, katılımcıların büyük çoğunluğunun profesyonel dalışçı olması nedeni ile dalış esnasında yaralı bir deniz kaplumbağası ile karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.

Sunumun ardından genç dalgıçların sorularını da yanıtlayan Silem Sargın Kara’ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Plaketini gençlerin elinden alan Kara, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakmak için çabalarının devam edeceğini belirterek seminere katılan dalgıç topluluklarına duyarlılıklarından ve iş birliklerinden dolayı teşekkür etti. Genç dalgıçlarla yapılan sohbetin ardından iş birliği içinde yürütülecek belgesel çalışmalarının ve farklı projelerin de ilk tohumları atılmış oldu.