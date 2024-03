Güzelyurt’ta buluşalım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkı, bugün Güzelyurt’ta düzenlenecek yürüyüşe katılmaya çağırdı.

“Hep birlikte sokaklara çıkmanın, ‘birlikte yöneteceğiz’ diye haykırmanın zamanıdır” diyen Erhürman, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yükseköğretimde, eğitim kurumlarında, narenciyede, eğitimde, sağlıkta, nüfusta, sanayide, ekonominin ve üretimin genelinde, her sektörde, her alanda, her yerde yaşananlar ortada… Her gün daha da yoksullaşıyoruz. Yoksullaşma bir yana, bunca yıllık varoluş mücadelesinin ardından kendi yurdumuzda yoklaşma riskiyle karşı karşıyayız. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımıza ‘gitme’ demekten vazgeçtik, yüreğimiz yana yana ‘git de gelme’ demeye başladık.

Yoksullaşmanın, yoklaşmanın yanına eklenen yolsuzluk bizi içten içe kemirmeye, çürütmeye, halk olarak özgüvenimizi yerle bir etmeye başladı. Ve nerede karşılaşsak, nerede yüz yüze baksak, nerede bir fırsatını bulup iki çift laf etsek bunlardan başka bir şey konuşamaz olduk… Yetti artık! Fısıldaşmakla, konuşmakla, yazmakla, çizmekle anlamıyorlar…

‘Ben şikayetimi söylüyorum, siz benim için de bağırın’ demekle olmuyor! ‘Bugüne kadar şu partinin üyesiydim, bu partiye oy vermiştim, o taraftaydım, bu taraftaydım’ demeden, hep birlikte sokaklara çıkmanın, bu ülke bizim, bir varız, bunca yıllık var oluş mücadelesinden sonra bizim hak ettiğimiz bu değil, biz birlikte yöneteceğiz diye haykırmanın zamanıdır.

Kendimizden geçtik… Çocuklarımıza, torunlarımıza, barış içinde, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürecekleri, burada olmaktan, burada kalmaktan pişman olmayacakları bir ülke bırakmak için…”