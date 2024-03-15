Kimliğini de gizledi

Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılından beri kaçak yaşam süren Cemil Güzel, trafik kontrollerinde yakayı ele verdi.

Kontroller esnasında ehliyeti olmadığı için kendisini bir başka şahıs olarak tanıttığı ancak polisi kandıramadığı belirtildi.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 13 Mart 2024 tarihinde saat 11.40 sıralarında Gönyeli'de EF 060 plakalı araç ile seyir halinde olduğu bir sırada trafik kontrolü yapan ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi.

Polis, rutin trafik kontrolü için durdurulan zanlının ehliyeti olmadığı için kendisini Yılmaz Aladağ olarak tanıtarak, başkasının kimliğine büründüğünü ifade etti.

Polis, akabinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren bin 861 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının EF 060 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz kullanıldığının da belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlıyla ilgili ikisi trafik polisi 3 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

