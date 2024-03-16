Bir hafta içinde devredilecek

Yılmaz YAKAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer dün, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ni ziyaret ederek basına açıklamada bulundu.

Sınırüstü’nde yetersiz fiziki koşulları nedeniyle toplumda büyük üzüntü yaratan, 31 Ocak 2022’de yaşlılar tahliye edilerek tadilatına başlanan Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tamiratı bitmek üzere.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, binayı bir hafta içinde devredeceklerini kaydetti.

İki-üç ayda bitirilmesi planlanırken, çok büyük tadilat gerektireceği anlaşılan bina, yüzde 70 oranında yenilenmesi nedeniyle yaklaşık 15 ayda tamamlanabildi. Bu orandaki tadilatın bu çapta yeniden bir bina yapmaktan daha maliyetli olduğu bildirildi.

Binanın yapımı sürecinde Kamacıoğlu ailesi, China Bazaar maddi katkı sağlarken, KTİMB hem teknik hem maddi katkı sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ni ziyaret ederek basına açıklamada bulundular.

Gardiyanoğlu: Toplumda infial yaratmıştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi iki yıl önce gündeme geldiğinde toplumda infial yarattığını hatırlatarak, “Maalesef sosyal devletçilik konusunda sınıfta kaldığımızın bir ispatıydı. O dönemdeki yönetim hızlı bir müdahaleyle burada bir çözüm aramaya başladı” dedi.

Gardiyanoğlu, KTİMB'ye, Kamacıoğlu ailesine ve Cihina Bazaara, İskele Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sadıkoğlu: Süreç yürütülecek

Süreçte yaşananları anlatan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, o dönemde rutin kontrolleri yaptıklarını, ancak kontrol dışında müdahale edemeyecekleri durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Yaşam Sitesi’yle ilgili herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Sadıkoğlu, İskele Beldiyesi olarak yaşlılara verdikleri kıymetin, yaptıkları faaliyetlerle ortada olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, geçmişte yapılan hataların yapılmaması adına uzmanlardan da alacakları destekle yönetimi en iyi şekilde yürüteceklerine inandığını ifade etti.

KTİMB İmar, Şehir Planlama ve Sektörel Hizmetler Müdürü Fazıl Taneri ise binanın yenilenmesiyle ilgili bilgi verirken, 2009’da çelik sistemle yapılan binanın dış etkenlere ciddi şekilde açık olduğunu belirlediklerini, hem tavanda hem zeminde, duvarlarda nem bulunan bir sonuçla karşılaştıklarını kaydetti

