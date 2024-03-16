‘TDP umut olacak’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, toplumun adeta bir tükenmişlik sendromuna sürüklendiğini ve hiçbir şeyin değişmeyeceğine inandırıldığını savunarak, bu noktada TDP’nin topluma umut olabilecek kapasitede olan partilerin başında geldiğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Diyalog TV’de katıldığı “Güne merhaba” programında soruları yanıtlayan Çeler, halkın son dönemde, özellikle de son seçimlerde baraj altı kalmalarından sonra TDP'den bir beklentisi olduğunu söyledi.

Seçime katılmayan boykotçular olduğunu hatırlatan Çeler, sandığa gitmeyenlere kızmadığını, asıl sorunun sandığa gitmeyip bir şeylerin değişmesini beklemek olduğunu kaydetti.

“Ekonomide, tarımda, üretimde ve birçok alanda hem parti içi hem de parti dışından destek alıyoruz, eğitim ve sağlıkta da öyle” diyen Çeler, ülkede çok başarılı uzmanlar ve işlerinin ehli insanlar olduğunu, onlarla birlikte, yeni bir parti programı yürütürken yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti.

Çeler, “Bu topluma umut olma kapasitesine sahip olan TDP yeni bir vizyonla ortaya çıkmıştır. İç meselelere daha gerçekçi bir yaklaşımla, yaşanabilir bir ülkeyi nasıl yaratabiliriz bakış açısıyla hareket ediyoruz.” dedi.

“Bir yıl içinde erken seçim olacak”

Yolsuzluğun, yüzsüzlüğün, suç olaylarının ve kurumların kötü amaçlarla kullanılmasının önüne geçilebileceğini ifade eden Çeler, bu anlamda önemli olanın da kararlı bir duruş sergilemek, istikrarla o yoldan vazgeçmemek olduğunu vurguladı.

Gelecek bir yıl içinde erken seçime gidileceğini kaydeden Çeler, bu yolsuzlukların bir seferberlik anlayışı içinde, kimsenin yakınlık derecesine ve gözünün yaşına bakılmadan yargılanmasının sağlanması için de seçimle birlikte Meclis’te kartların yeniden dağıtılmasını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Erken seçimin kaçınmaz olduğunu savunan Çeler, “Peki hükümet partileri bu duruma daha ne kadar direnebilecekler? Çünkü tabanlar da bundan şikayetçi.” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet muhalefeti eleştirmemeli”

“Yanlış yaptığımız siyaseti sadece özeleştiri yaparak, özür dileyerek mi bırakacağız? Kelebek etkisi yaratan siyasi kararları unutacak mıyız?” diye soran Çeler, gelen bir soru üzerine; muhalefetin muhalefeti eleştirmesini de doğru bulmadığını, muhalefeti eleştirecek olan kendi tabanları ve toplum olduğunu belirtti.

“Toplum muhalefeti eleştirebilir. Bu konu hakkında yorum yapma hakkım yok. Ben hükümeti eleştirmeyi tercih ediyorum. Ama bunun ötesinde TDP'nin amacının ne olduğu, neye hazırlandığı sorulduğunda da cevabım nettir; TDP hükümet olmaya hazırlanıyor.” dedi.

